Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu’nun reklam yüzü olduğu dondurma firmasıyla ilgili anlaşmanın detayları ortaya çıktı.
Geçtiğimiz sene Yalın’la çalışan marka, bu yıl da yoluna şarkıcıyla devam etmek istedi.
Ancak Yalın, 2 milyon TL isteyince proje rafa kalktı. Murat Boz ve Kenan Doğulu’yla ilgili araştırmalar yapan firma, kararını Doğulu’dan yana verdi. Firma için "İlk Adımı Sen At" adlı bir parça hazırlayan şarkıcı, bunun karşılığında 1 milyon 200 bin TL aldı.
Kaynak: milliyet.com.tr
Kenan Doğulu, o reklamdan 1 milyon 250 bin TL aldı
Yaptığı şarkılarla milyonların gönlünü fetheden Kenan Doğulu, bir firmanın reklam yüzü oldu. Doğu'nun firmayla anlaşmasının detayları belli oldu.Magazin - 23 Nisan 2017 08:00
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