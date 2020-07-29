Kenan Doğulu: "Okyanus kalpli sevgilim..."

"Katlanarak büyüyen sevgim, saygım mutluluğuma rehber ve ışık oldu. Her geçen gün daha iyi tanımak ve sarılmak, her türlü güçlüğü birlikte aşabilmek, yalnızlıktan uzak, bir o kadar güvende hissetmek ne güzel bir duygudur. Ne şanslıyım ki seni görmüş, bilmiş ve aşık olmuşum. Dünyama kattığın güzellikler, sevildiğimi hissettiğim her an için ve verdiğin ilhamla şarkılarıma yuvalık yaptığın için kalplerce teşekkürler anlayışlı, nazik, okyanus kalpli sevgilim. Can kenarında yerin hep sevda yanı."
Beren Saat'ten aşk dolu paylaşım!