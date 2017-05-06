Şarkıcı Kenan Doğulu, önceki gecce kız kardeşi Canan Doğulu’nun doğum günü partisine katıldı.
Arnavutköy’deki mekandan tek başına ayrılan ünlü şarkıcı, “Berenciğim bu gecce bize katılamadı. Evdeki köpekler birbirine girdi ve biri yaralandı. Beren onlarla ilgilendiği için gelemedi. Ben de şimdi onun yanına gideceğim” dedi. Doğulu, rol aldığı dondurma reklamında 1,5 milyon TL aldığı iddialarına ise “Komik” diye yanıtladı.
Kaynak:hurriyet.com
Kenan Doğulu var Beren Saat yok!
Kenan Doğulu, önceki gecce kız kardeşi Canan Doğulu’nun doğum günü partisine Beren Saat'siz katıldı.Magazin - 06 Mayıs 2017 10:45
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