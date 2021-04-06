Kenan Doğulu "Vay Be" dedirtti!

1993 yılının Eylül ayında "Yaparım Bilirsin" albümüyle hayatımıza girdi Kenan Doğulu. O şarkı da geçen "Yakarım Roma'yı da yakarım" sözleri dillere pelesenk oldu.Müzik piyasasına fırtına gibi bir giriş yapan şarkıcının sonra yaptığı her iş Türkçe Pop'un demirbaşları arasında kendine yer bulmayı başardı. Pop müziği sırtlayan efsane isimlerden biri olan Doğulu, bugüne dek bir çok hit çıkardı ve bu şarkıların bir çoğunu sadece söylemekle kalmadı hem sözlerini yazdı, hem de müziklerini yaptı.Doğulu, pandemi koşulları nedeniyle evlerimize kapandığımız, zor günler geçirdiğimiz 2020 yılında da en iyi yaptığı işe yani müziğe sarıldı ve Haziran ayında son hiti "Vay Be"yi piyasaya çıkardı. Şarkıya oldukça da başarılı bir klip çekildi.Fakat geçtiğimiz günlerde efsane bir işe imza atıldı. Kenan Doğulu'nun 1993 yılından günümüze yayınlanan tüm klipleri izlenerek hazırlanan görüntülerle yeni bir klip hazırlandı. Kenan Doğulu'nun Instagram hesabından yayınladığı görüntüleri izleyenler kendilerini "Vay Be" demekten alıkoyamadı.Doğulu da klipte emeği geçenlere yazdığı şu satırlara teşekkür etti:"Böcek Yapım'dan sevgili Zuhal Güller'in 1993 yılından günümüze yayınlanan tüm kliplerimi tek tek izleyip, uygun kareleri seçip, teknolojik hileleri hiç kullanmadan senkron olarak hazırladığı bu inanılmaz #VayBe videosunun yapımında ilmek ilmek dokunmuş müthiş bir emek var. Fikrine, yeteneğine, yaratıcılığına ve emeğine hayran kalmamak elde değil, çok teşekkür ederim Ömer Faruk Sorak"