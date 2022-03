Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e: İlham kaynağı bir eşim var

Beren Saat'e Kenan Doğulu'dan: İlham kaynağım, en tatlı şansımsın!

Her yıl farklı bir sivil toplum kuruluşuna yönelik farkındalık sağlamak ve destek olmak amacıyla İstanbul Kültür Üniversitesi Kariyer Kulübü tarafından düzenlenen 4'ncü "Kariyer Onursal Ödül Töreni", dün akşam sahiplerini buldu. Etkinliğin bu yıl tüm geliri Kas Hastalıkları Derneği'ne (KASDER) bağışlandı.Ünlü sanatçı Kenan Doğulu, geccede "En İyi Erkek Sanatçı" ödülüne layık görüldü."Arkadaşlar her şey den önce şu savaşın bitmesini istiyoruz çünkü başımızın üzerinde füzeler uçarken bir şey yapmamız imkansız ama yine de umudumuzu kaybetmememiz gerekiyor. Yarınlarımız güzel olsun istiyorum herkes gibi." şeklinde konuşan Doğulu, "Evet, Beren Hanım'a da el attık. Hazır zaten şarkısı. Çok titiz biliyorsunuz. Her şeyi kendi hazırlamak istiyor. Sürekli değişikler yapmak istiyor çünkü mükemelliyetçi bir insan. İnşallah o da çıkacak ama tarih veremiyorum. Beren benim klibimde oynamıştı. Eğer klip çekmek isterse ben de onun klibinde oynarım. Neden olmasın? Benim ona yazdığım 'Yosun' şarkısı vardı. Ona da klip çekmeyi düşünüyoruz. Kendisinden de rica edeceğim, bir kez daha oynasın diye ama o istesin ben her zaman emrine amadeyim. Biliyorsunuz ben bu konularda konuşmayı sevmiyorum. Genelde yazmayı seviyorum. Göreceksiniz Beren Hanım hakkında yakında yine yazacağım. Şarkı haline getirdiğimde dinlersiniz çünkü benim ilham kaynağım Beren. Ben çok şanslıyım çünkü ilham kaynağı bir eşim var." dedi.Muhabirler, şarkıcıya, "Kenan Bey 14 yıl sonra Beren Hanım Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte rol alacak. Bu duruma siz ne diyeceksiniz?" sorusunu da yöneltti.Doğulu, "Ben o işe asla karışmam. Ben asla Beren'in yaptığı işlere karışmadım. O işini iyi bilir. Bana müzikle ilgili soru sorun." şeklinde konuştu. (Kaynak: haberturk.com)