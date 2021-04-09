Kenan Doğulu'dan Hollywood kliplerini aratmayacak yeni klip!

Kenan Doğulu'nun çok sevilen son stüdyo albümü "Vay Be"nin beşinci klibi, "Boğazımdan Geçmiyor"a geliyor! Klip, 9 Nisan Cuma günü Doğulu Productions tarafından tüm müzik kanallarında ve dijital platformlarda yayında olacak.

09.04.2021 22:08 Magazin

Kenan Doğulu'dan Hollywood kliplerini aratmayacak yeni klip! Kaan Ran Özsoy’un yönetmenliğini üstlendiği "Boğazımdan Geçmiyor" klibi, sanatçı için daha önce çekilen ve Ida Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği, “Dön Gel” ve “Sorma” parçalarının animasyon kliplerinin devamı niteliğini de taşıyor. Kliplerde 3D animasyon teknolojilerinin kullanımına öncülük yapan ve yurt dışında da ödüller almış olan ilk iki projenin aksine, “Boğazımdan Geçmiyor” klibinde Kenan Doğulu karşımıza oyuncu olarak çıkıyor. Klip, Tokyo'da, yakın gelecekte ve cyberpunk bir dünyada geçiyor. Sanatçının duygularını, yalnızlık hissini destekleyecek şekilde tasarlanmış distopik bir atmosfer ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan proje, alışılmış klip kültürünün dışında bir sinematografik zenginlikle dikkatleri üzerine çekiyor.

Klip, uzun zamandır ayrı kaldığı ve nerede olduğunu bilmediği kız arkadaşı ile ilgili gizemli bir mesaj alan sanatçının, bu mesajın sonunda gördüğü bir sembolün etkisi ile kız arkadaşını bulmayı planladığı bölgelere doğru yola çıkması ile başlıyor. Arayışı istediği gibi gitmezken yolda karşılaştığı diğer sembollerin aslında kendisini farklı bir oyuna dahil ettiğini fark ederek şehirde dolaşması ile devam ediyor. Klipte verilen mesajlar izleyiciyi runik harflerin gizemli dünyasına çekerken sembollerin anlamları klibin içerisinde açıklanmıyor ve izleyicinin sanatçının geçirdiği süreci çözmesi bekleniyor.

Sözleri ve bestesi Kenan Doğulu'ya, düzenlemesi Ozan Doğulu'ya ait olan şarkının klip yönetmenliğini yapan Kaan Ran Özsoy aynı zamanda konsept tasarımlarını ve CGI sahnelerini de hazırladı. Tamamen green screen’de çekilen klibin yapımcılığı İlkay Akartuna ve post prodüksiyon yönetimini Eda Semiz üstlenirken, Kenan Doğulu’nun kostümü Merve Kırşan tarafından tasarlandı.

“Boğazımdan Geçmiyor” klibi 9 Nisan’da tüm dijital platformlarda ve müzik kanallarında yayında olacak.



‘Boğazımdan Geçmiyor’ Şarkı Sözleri

Bir daha böyle olur muyum ki bilmem

Avuçlarım yanıyor

Belki gün gelir acım biraz hafifler ama

Derin yara iz bırakıyor



İçim titriyor yersiz

Dudaklarım kuruyor

Ayaklarım çakılı sanki yere

Bir berduşluk ahvali ki

Evin yolu kayıp

Seviyoruz işte lamı cimi yok



Sevdiğin her şey senden yana olmuş

Şehir bana kafa tutuyor

Bazen bir şarkı bir sohbet

Hayat boğazımdan geçmiyor

Sevdiğin her şey seni hatırlatır

Unutmak istesem de boş

Kaldırın gitsin bütün sofraları

Hayat boğazımdan geçmiyor



Bir daha böyle sever miyim ki bilmem

Gönlüm gözümden akıyor

Belki gün gelir sancılarım azalır ama

Derin yara iz bırakıyor



Şu kırmızı kayık

Anlatamam ayıp

Hatıradan geçilmiyor

Ayın yüzü asık

Boğum boğum hüzün

Hayat boğazımdan geçmiyor

Günler sensiz hiç çekilmiyor

Hayat boğazımdan geçmiyor
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