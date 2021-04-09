Kenan Doğulu'dan Hollywood kliplerini aratmayacak yeni klip!

Kaan Ran Özsoy’un yönetmenliğini üstlendiği "Boğazımdan Geçmiyor" klibi, sanatçı için daha önce çekilen ve Ida Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği, “Dön Gel” ve “Sorma” parçalarının animasyon kliplerinin devamı niteliğini de taşıyor. Kliplerde 3D animasyon teknolojilerinin kullanımına öncülük yapan ve yurt dışında da ödüller almış olan ilk iki projenin aksine, “Boğazımdan Geçmiyor” klibinde Kenan Doğulu karşımıza oyuncu olarak çıkıyor. Klip, Tokyo'da, yakın gelecekte ve cyberpunk bir dünyada geçiyor. Sanatçının duygularını, yalnızlık hissini destekleyecek şekilde tasarlanmış distopik bir atmosfer ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan proje, alışılmış klip kültürünün dışında bir sinematografik zenginlikle dikkatleri üzerine çekiyor.
Klip, uzun zamandır ayrı kaldığı ve nerede olduğunu bilmediği kız arkadaşı ile ilgili gizemli bir mesaj alan sanatçının, bu mesajın sonunda gördüğü bir sembolün etkisi ile kız arkadaşını bulmayı planladığı bölgelere doğru yola çıkması ile başlıyor. Arayışı istediği gibi gitmezken yolda karşılaştığı diğer sembollerin aslında kendisini farklı bir oyuna dahil ettiğini fark ederek şehirde dolaşması ile devam ediyor. Klipte verilen mesajlar izleyiciyi runik harflerin gizemli dünyasına çekerken sembollerin anlamları klibin içerisinde açıklanmıyor ve izleyicinin sanatçının geçirdiği süreci çözmesi bekleniyor.
Sözleri ve bestesi Kenan Doğulu'ya, düzenlemesi Ozan Doğulu'ya ait olan şarkının klip yönetmenliğini yapan Kaan Ran Özsoy aynı zamanda konsept tasarımlarını ve CGI sahnelerini de hazırladı. Tamamen green screen’de çekilen klibin yapımcılığı İlkay Akartuna ve post prodüksiyon yönetimini Eda Semiz üstlenirken, Kenan Doğulu’nun kostümü Merve Kırşan tarafından tasarlandı.
“Boğazımdan Geçmiyor” klibi 9 Nisan’da tüm dijital platformlarda ve müzik kanallarında yayında olacak.
‘Boğazımdan Geçmiyor’ Şarkı Sözleri
Bir daha böyle olur muyum ki bilmem
Avuçlarım yanıyor
Belki gün gelir acım biraz hafifler ama
Derin yara iz bırakıyor
İçim titriyor yersiz
Dudaklarım kuruyor
Ayaklarım çakılı sanki yere
Bir berduşluk ahvali ki
Evin yolu kayıp
Seviyoruz işte lamı cimi yok
Sevdiğin her şey senden yana olmuş
Şehir bana kafa tutuyor
Bazen bir şarkı bir sohbet
Hayat boğazımdan geçmiyor
Sevdiğin her şey seni hatırlatır
Unutmak istesem de boş
Kaldırın gitsin bütün sofraları
Hayat boğazımdan geçmiyor
Bir daha böyle sever miyim ki bilmem
Gönlüm gözümden akıyor
Belki gün gelir sancılarım azalır ama
Derin yara iz bırakıyor
Şu kırmızı kayık
Anlatamam ayıp
Hatıradan geçilmiyor
Ayın yüzü asık
Boğum boğum hüzün
Hayat boğazımdan geçmiyor
Günler sensiz hiç çekilmiyor
Hayat boğazımdan geçmiyor
Kenan Doğulu'dan Hollywood kliplerini aratmayacak yeni klip!
Kenan Doğulu'nun çok sevilen son stüdyo albümü "Vay Be"nin beşinci klibi, "Boğazımdan Geçmiyor"a geliyor! Klip, 9 Nisan Cuma günü Doğulu Productions tarafından tüm müzik kanallarında ve dijital platformlarda yayında olacak.
09.04.2021 22:08 Magazin