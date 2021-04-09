Kenan Doğulu'dan Hollywood kliplerini aratmayacak yeni klip!

Kaan Ran Özsoy’un yönetmenliğini üstlendiği "Boğazımdan Geçmiyor" klibi, sanatçı için daha önce çekilen ve Ida Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği, “Dön Gel” ve “Sorma” parçalarının animasyon kliplerinin devamı niteliğini de taşıyor. Kliplerde 3D animasyon teknolojilerinin kullanımına öncülük yapan ve yurt dışında da ödüller almış olan ilk iki projenin aksine, “Boğazımdan Geçmiyor” klibinde Kenan Doğulu karşımıza oyuncu olarak çıkıyor. Klip, Tokyo'da, yakın gelecekte ve cyberpunk bir dünyada geçiyor. Sanatçının duygularını, yalnızlık hissini destekleyecek şekilde tasarlanmış distopik bir atmosfer ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan proje, alışılmış klip kültürünün dışında bir sinematografik zenginlikle dikkatleri üzerine çekiyor.Klip, uzun zamandır ayrı kaldığı ve nerede olduğunu bilmediği kız arkadaşı ile ilgili gizemli bir mesaj alan sanatçının, bu mesajın sonunda gördüğü bir sembolün etkisi ile kız arkadaşını bulmayı planladığı bölgelere doğru yola çıkması ile başlıyor. Arayışı istediği gibi gitmezken yolda karşılaştığı diğer sembollerin aslında kendisini farklı bir oyuna dahil ettiğini fark ederek şehirde dolaşması ile devam ediyor. Klipte verilen mesajlar izleyiciyi runik harflerin gizemli dünyasına çekerken sembollerin anlamları klibin içerisinde açıklanmıyor ve izleyicinin sanatçının geçirdiği süreci çözmesi bekleniyor.Sözleri ve bestesi Kenan Doğulu'ya, düzenlemesi Ozan Doğulu'ya ait olan şarkının klip yönetmenliğini yapan Kaan Ran Özsoy aynı zamanda konsept tasarımlarını ve CGI sahnelerini de hazırladı. Tamamen green screen’de çekilen klibin yapımcılığı İlkay Akartuna ve post prodüksiyon yönetimini Eda Semiz üstlenirken, Kenan Doğulu’nun kostümü Merve Kırşan tarafından tasarlandı.“Boğazımdan Geçmiyor” klibi 9 Nisan’da tüm dijital platformlarda ve müzik kanallarında yayında olacak.Bir daha böyle olur muyum ki bilmemAvuçlarım yanıyorBelki gün gelir acım biraz hafifler amaDerin yara iz bırakıyorİçim titriyor yersizDudaklarım kuruyorAyaklarım çakılı sanki yereBir berduşluk ahvali kiEvin yolu kayıpSeviyoruz işte lamı cimi yokSevdiğin her şey senden yana olmuşŞehir bana kafa tutuyorBazen bir şarkı bir sohbetHayat boğazımdan geçmiyorSevdiğin her şey seni hatırlatırUnutmak istesem de boşKaldırın gitsin bütün sofralarıHayat boğazımdan geçmiyorBir daha böyle sever miyim ki bilmemGönlüm gözümden akıyorBelki gün gelir sancılarım azalır amaDerin yara iz bırakıyorŞu kırmızı kayıkAnlatamam ayıpHatıradan geçilmiyorAyın yüzü asıkBoğum boğum hüzünHayat boğazımdan geçmiyorGünler sensiz hiç çekilmiyorHayat boğazımdan geçmiyor