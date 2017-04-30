Kenan Erçetingöz: Gecce Mekan Oscarları'nın eşi benzeri yok!

Kenan Erçetingöz, "Gürkan Şef İle Mangal Keyfi" programına konuk oldu.

Magazin - 30 Nisan 2017 20:00
Pazar akşamları Beyaz TV'de yayınlanan "Gürkan Şef İle Mangal Keyfi" programının bu haftaki konuğu Kenan Erçetingöz oldu. Programda yeme-içme sektörü ile ilgili çok önemli bilgilendirmeler yapan usta gazeteci Kenan Erçetingöz, "Gecce" markası ile ilgili çok önemli açıklamalarda da bulundu. gecce.com ve geccemekan.com'un yanı sıra gecce dergileri ve gecce.miami'den de bahseden Kenan Erçetingöz, söz Gecce Mekan Oscarları'na geldiğinde çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Dünyada bir ilke imza attığını söyleyen Erçetingöz, "Gecce Mekan Oscarları'nın eşi benzeri yok!" dedi.
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