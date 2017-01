Kenan Erçetingöz: Ölünce heykelimi dikecekler!

Magazin - 26 Ocak 2017 17:20

Gazeteciliğe polis muhabiri olarak başladım, spor muhabirliği yaptım sonra da magazine geçtim. Türkiye’nin hep ilklerini gerçekleştirdim. Şamdan ve Alem dergilerini çıkardım. Las Vegas’ta yeme- içme sektörünün ne kadar önemli olduğunu görünce biz de neden olmasın deyip bundan 17 yıl önce gecce.com’u açmaya karar verdim. Magazinle restoranları birleştirdim. Şimdi Sinan Akçıl da iş adamı da futbolcu da aynı mekana geliyor, restoranlar magazin dünyasından kopuk değil aslında. İlgiyi bu sayede toplamayı başardım.Editörler 24 saat çalışıyor, kopyala yapıştır haberler yapılmıyor. İnsanların söz hakkı bizde her zaman vardır. Yalan haber olmaz, dürüst magazin yapılır. İlk ve en eski magazin sitesi olması da çok önemli tabi. Gecce.com ‘un çıkış noktası insanlara doğru mekanı göstererek onların zaman kaybetmeden daha güzel eğlenmesini sağlamaktı, amacını ulaştı. Ödül törenlerine gereken önemi verdim. Benim yaptığım ödül töreninin dünyada eşi örneği yok. Ajda Pekkan sahneye çıkıyor, Beyazıt Öztürk sunuculuk yapıyor, Orhan Gencebay gibi insanlarda mekanda yer alıyor.Paper Moon’u severim ama sadece gündüzleri geliyorum. Lucca vazgeçilmezlerimden. Sunset’i çok beğenirim. Arda Türkmen’in mekanları benim için özeldir. Unuttuğum mekanlar olmuştur kesin çok ayıp olacak mekan sahiplerine.Paper Moon İstanbul’un yüz akı bence. Lezzetinden servisine kadar muhteşem bizim için modern kahve. Evimiz gibi güven veriyor çok rahat ediyoruz. Kapıda karşılamayla başlar her şey sunumla hizmetle devam eder. Pahalı bir mekan ama karşılığını fazlasıyla alıyoruz. Aşçısı bile yıllardır burada. Standarttı değişmiyor.Helal olsun diyorum. Herkes o tuz hareketini yapıyor, adam stil yapmış. Eti kesmesi, sunum tarzı ben yediğim yemekten daha çok keyif alıyorum. Nusret’i eleştirenlere asla katılmıyorum. Nusret’e geçen sene ödül verdik. Hocası Cüneyt Asan da duayen ödülü aldı, Nusret hocasının elini öptü. Vefalı bir adam. Dubai’de yer açtı tıklım tıklım dolu. Arap şeyhleri kapıda bekliyor, Araplar aslında beklemez. Bırakın hava yapsın. Hayat hikayesini okur musunuz? Nerelerden geldi kıskanmak yerine takdir etmek lazım. Başardı bravo!İstanbul’un dünya şehri olduğuna yeme içme sektörüne gereken değer verilse en iyi yeri hak ettiğine inanıyorum. Amacım Türk yemeklerini Türkiye’yi dünyaya tanıtmak. Bodrum gibi deniz nerede var? Hele İstanbul ve mekanları. Biraz daha modernleşebilseler bizim aşçılarımız, hava atmayı bırakıp yabancılaşmadan mutfağa yönelseler Türk mutfağı ön plana çıkacak. Yetişen çok güzel bitkiler var kullanılmıyor. Kars kazı var özenilse dünyanın en önemli yemeği olur. Kendi yemeğimize sahip çıkmıyoruz. Öğrenilmiş pizza! Neden dönerimiz, pidemiz, iskenderimiz meşhur değil?İsim vermeyeceğim hedef göstermiş gibi olurum. Eğer param boşa gidiyor düşüncesine kapılırsam, memnun kalmazsam bir daha gitmem. Bir daha gitmek aptallık olur. Hemen parayı kazanmaya çalışıyorlar, dekora çok para harcayınca güzel bir şey yaptık sanıyorlar, dekorumu yeyeceğiz. Önce mutfağına, aşçına eğitim ver ama nerede daha aşçılarının ismini bilmiyorlar. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Ben her yerde para öderim. Herkes beni bedava yeyip içiyor sanıyor. Sdece indirim uyguluyorlar. (Gülüyor)İstanbul’da sayamayacağım kadar çok restoran var. 12 bin kayıtlı, 16 bin kayıtsız restoran var diye biliyorum. Binlercesini gezmişimdir. Dünyada da öyle, çok gezdim.Biz renk olsun diye başkalarını aldık. Bütün kurul gurmelerden oluşsaydı o zaman sadece yeme- içme ödülleri verirdik. Bu tip insanları ayırmamız lazım. Gurmelik öyle bir şey değil. Her şeyin gurmesi var. Araba gurmesi var mesela. Örnek verirsek Ertuğrul Özkök gazetecilik gurmesi. Ben hayat gurmesiyim.Mehmet Yaşin ve Arda Türkmen.(Gülüyor) Eğitimini aldıktan sonra olunur neden olunmasın.Gurme öyle iki kare fotoğraf çekip instagramda paylaşana denmez. Son zamanlarda eline telefon alan kendini gurme sanıyor. Mekan sahipleri de blogerları bir şey sanıyorlar, blogerları mekanlarda kesinlikle yasaklasınlar. Bu yöntemle yer edinmek isteyen herkese karşıyım. Bedava yemek içmek için yapıyorlar.(Gülüyor) Hayır. Eşim Gül Hanım çok güzel yemek yapıyor, ben yiyorum. Sucuklu yumurta ve spagetti yaparım başka bir şey yok. Eşim kuzu etli enginarı çok güzel yapar. Rahmetli annem de çok güzel yapardı. Sırrı etler kemikli olacak.Klasik erkekler haşlama sever, dolma sever farklı bir beğenme oldu.Enginarları görmen lazım dörde bölüp elle sıyırıp yiyeceksin.İtalyan restoranında risotto. Bir mekanın risottosu iyiyse o mekanın aşçısı da iyidir. Çünkü kıvamını oluşturmak çok zordur.Kesinlikle Türk mutfağı. Ancak şikayetim var çünkü her mekanın menüsü aynı şu anda. Hepsinin menüsünde pizza, risotto tarzı şeyler var.Hayranımdan birisi "ben bu Kenan kafasını seviyorum" dedi oradan çıktı bu mevzu. Çok fazla çalışan, deli gibi çalışan, birisiyim. 37 yıllık gazeteciyim ve artık bu durumun keyfini çıkarmaya çalışıyorum. Babam beni 10 yaşında matbaaya verdi. Annem yarım ekmek içine kaşıkla fasulye koyardı. O zaman sosyal medya olsaydı onu da paylaşırdım. Sucuk ekmek koyuyorum ona bile söz söylüyorlar. Al yumurtayı kır üstüne ye yani. Bizim en büyük problemimiz Türk insanın içindeki kötülük.Ben Miami’ye sık sık gidiyorum oğlum Levent de orada okuyor, sitenin başında duruyor. Ben nereye gidersem orası benim yerim olur. Ben sisteme uymam sistem bana uyar. 28 Ekim 2016’da Miami’de gecce düzenledim. Erkan Petekkaya, Sinan Akçıl, Ozan Doğulu, Ece Seçkin ile Miami’de muhteşem bir gecce düzenledik. Sanatçılar da işin içine sokarak kuvvetli bir şeyler yaptım, asla cılız işler yapmam. Amerika tarihinde ilk defa Türk bayrağı belediye binasından sallandırıldı. Türk olarak gücümüzü göstermek istedim. Öldükten sonra mı değerim bilinecek, öldükten sonra heykelimi dikecekler. (Gülüyor)