Kenan Erçetingöz'le Yüz Yüze | Konuk: Ali Ronay (Executive Chef at Swissôtel The Bosphorus )

Kenan Erçetingöz sektörün ünlü isimleriyle röportajlarına devam ediyor... Kenan Erçetingöz'le Yüz Yüze’nin yeni konuğu Swissotel The Bosphorus'un Executive Chef’i Ali Ronay oldu.

13.02.2021 14:03 Video


-Türk lezzetleri neden dünyada hak ettiği yer bulamadı?

-"Swissotel'de hep gözüm vardı"

-Turistler en çok ne yiyor?

-Ali Ronay'ın üç favori lezzeti hangisi?

-"Türk restoranları ve lezzetleri dünyaya doğru anlatılmalı"
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