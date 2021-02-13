Kenan Erçetingöz'le Yüz Yüze | Konuk: Ali Ronay (Executive Chef at Swissôtel The Bosphorus )

-Türk lezzetleri neden dünyada hak ettiği yer bulamadı?-"Swissotel'de hep gözüm vardı"-Turistler en çok ne yiyor?-Ali Ronay'ın üç favori lezzeti hangisi?-"Türk restoranları ve lezzetleri dünyaya doğru anlatılmalı"