Kenan Erçetingöz'le Yüz Yüze | Konuk: Ali Ronay (Executive Chef at Swissôtel The Bosphorus )
Kenan Erçetingöz sektörün ünlü isimleriyle röportajlarına devam ediyor... Kenan Erçetingöz'le Yüz Yüze’nin yeni konuğu Swissotel The Bosphorus'un Executive Chef’i Ali Ronay oldu.
13.02.2021 14:03 Video
-Türk lezzetleri neden dünyada hak ettiği yer bulamadı?
-"Swissotel'de hep gözüm vardı"
-Turistler en çok ne yiyor?
-Ali Ronay'ın üç favori lezzeti hangisi?
-"Türk restoranları ve lezzetleri dünyaya doğru anlatılmalı"