Kenan Erçetingöz'le Yüz Yüze / Konuk: Metin Akdemir
Kenan Erçetingöz sektörün ünlü isimleriyle röportajlarına devam ediyor.. 'Yüz Yüze'nin yeni konuğu Kalbur Et'in sahibi Metin Akdemir oldu. Kenan Erçetingöz ile Metin Akdemir yeme içme sektörünü ilgilendiren çok önemli konulara değindi.
08.02.2021 12:05 Video
-"Pandemi sürecinin başlangıcı şaka gibiydi"
-Güvenli Turizm Sertifikası olan mekanlarla, olmayan mekanların farkı ne?
-Turizm ruhsatlı işletmelerin neden ayrı tutulması gerekli?
-Yeme-İçme sektörü çalışanlarının aşılanma programına alınması gerekir mi?
-"Derdimiz para kazanmak değil, sektörü ayakta tutmak"
-Mağdur olan çalışanların durumu ne olacak?
-"Paket servis konusu inanılmaz abartıldı"
-Kapalı olan mekanlar ne zaman açılacak? Nasıl açılacak?