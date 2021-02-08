Kenan Erçetingöz'le Yüz Yüze / Konuk: Metin Akdemir

-"Pandemi sürecinin başlangıcı şaka gibiydi"-Güvenli Turizm Sertifikası olan mekanlarla, olmayan mekanların farkı ne?-Turizm ruhsatlı işletmelerin neden ayrı tutulması gerekli?-Yeme-İçme sektörü çalışanlarının aşılanma programına alınması gerekir mi?-"Derdimiz para kazanmak değil, sektörü ayakta tutmak"-Mağdur olan çalışanların durumu ne olacak?-"Paket servis konusu inanılmaz abartıldı"-Kapalı olan mekanlar ne zaman açılacak? Nasıl açılacak?