Kenan ile Beren'in 14 Şubat hazırlığı!

Beren Saat ve Kenan Doğulu 14 Şubat konseri için hazırlıklarda bulundu.

Magazin - 21 Ocak 2017 17:20
Kenan ile Beren'in 14 Şubat hazırlığı!
Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti, önceki akşam Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. 14 Şubat’ta Zorlu PSM’de konser verecek olan Doğulu, konser öncesi son hazırlıkları tamamlamak için mekanda kısa bir prova ve toplantı yaptı.



Çalışmaları sonrasında eşi Beren Saat ile beraber bir restoranda baş başa keyifli bir akşam yemeği yiyen ikili, yorucu ve keyifli geçen günün sonunda AVM’den ayrıldı.

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Bağlantılar: Kenan Doğulu, Beren Saat

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