Kenan İmirzalıoğlu: "ALEF zamansız bir iş"

Birbirine tamamen zıt iki karakter; İngitere’den dönen Kemal ile teşkilatın başına buyruk dedektifi Settar, aynı dosyanın peşinde koşmak için görevlendirilerek ortak oluyorlar. Kemal ve Settar’ı birleştiren ise tek bir şey var: cinayetlerin arkasındaki gizemi çözmek. Kemal ve Settar, her ikisinin de bugüne kadar görmediği türden bir seri cinayetler zincirinin peşinde ilerlerken kendi hayatlarının da hiç görmedikleri taraflarına yolculuk ediyorlar. Geleneksel bir dedektif olan Settar ile İngiltere’de eğitim alan ve Batılı yöntemlerle sorunlara yaklaşan Kemal’in birlikteliği adeta Doğu ve Batı’nın birbirini tamamlayan özelliklerine gönderme yapıyor.[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=OR-b4av7lec&feature=youtu.be][7youtube]İkili verdikleri röportajlarda birbirlerinin oyunculuklarını ve birbirleriyle çalışmayı överken Ahmet Mümtaz Taylan, Alef’in sinema filmi kalitesinde çekildiğini söyledi. Ahmet Mümtaz Taylan’la oynamanın çok keyifli olduğunu belirten İmirzalıoğlu ise ALEF’in 15 yıl sonra da keyifle izlenebilecek zamansız bir iş olduğunu söyledi.