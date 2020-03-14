Kenan İmirzalıoğlu, 'Alef'i anlattı!

İngiltere’de çok iyi bir eğitim alan Kemal(Kenan İmirzalıoğlu), yurda dönüşüyle birlikte Cinayet Büro’nun kıdemli dedektifi Settar(Ahmet Mümtaz Taylan) ile beraber çalışmaya başlayacaktır. Sessiz, sakin bir karakter olan Kemal, hem doğal yeteneği hem de gördüğü özel eğitimle eline geçen tüm dosyaları sonuca ulaştırabilen başarılı bir polistir. İçinde sakladığı acısına karşı, onu hayatta tutan tek şey mesleğine duyduğu aşktır.İngiltere’nin en seçkin dedektiflik akademilerinde eğitim alan Kemal’in ani bir kararla Türkiye’ye dönüşü tüm çevresini ve bunu öğrenenleri şaşırtmıştır. Ailesinden yadigar kalan bir eve yerleşen Kemal, çocuğu ve eşiyle ilgili bir sırrın peşindedir. Sadece yazları ailesiyle birlikte tatile geldiği ülkesine kesin dönüşü, bu sırlarla yüzleşmesini de sağlayacaktır.Kemal’in yurda dönüşü ve Settar’ın emekli olmadan önce aldığı son görev, şimdiye kadar karşı karşıya olduklarının ötesindedir, ikilinin tüm yeteneklerinin, tecrübelerinin ötesine geçmesini gerekmektedir. Çünkü karşılarında bugüne dek rastladıkları gibi intikam, namus veya çıkar amaçlı cinayetler yoktur. Artık karşılarında onlara her adımda yeni bir ipucu ve soru işareti bırakan; amaçlarına ulaşmak için bu cinayetleri işleyen bir katil vardır. Kemal, neredeyse tamamen onun zıttı yöntemlerle çalışan Settar’la birlikte vaka çözümlemeye çalışacaktır. Belki de bu cinayetlerin çözümü, ancak bu zıtlıkla mümkün olacaktır.Dizinin hikaye ve prodüksiyon aşamalarında işini çok iyi bilen bir ekiple çalıştıklarını belirten İmirzalıoğlu, yıllar sonra bile gururla izleyecekleri özel bir iş yaptıklarını söyledi. Ahmet Mümtaz Taylan ile çalışırken bir usta ile çalıştığını hissettiğini de ekleyen İmirzalıoğlu’na göre Kemal ve Settar, farklı yöntemlerle aynı çözüme ulaşabilen iki başarılı dedektif.