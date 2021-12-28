Kenan İmirzalıoğlu da koronavirüse yakalandı!

atv’de ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısının sunucusu oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’ndan sevenlerini üzen bir haber geldi.İkinci kez baba olmak için gün sayan oyuncu, korona virüse yakalandı. Bu nedenle programın çekimlerine bir süre ara verildiği öğrenildi.Hamile olan Sinem Kobal ve kızı Lalin'in sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.