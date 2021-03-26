Kenan İmirzalıoğlu gazetecilerle köşe kapmaca oynadı!

Kenan İmirzalıoğlu önceki gün Fulya'da bulunan özel bir hastaneden çıkarken görüntülendi. Oyuncunun eşi Sinem Kobal ve kızları Lalin'le hastaneye geldikleri öğrenildi. Görüntü vermek istemeyen aile ve gazeteciler arasında tam bir köşe kapmaca yaşandı.Hastanenin arka kapısına yanaşan araca Kenan İmirzalıoğlu tek başına bindi. Magazin muhabirleri o tarafa yöneldi. Fotoğraflarının çekildiğini fark eden oyuncu sadece el salladı. Magazinciler, yakışıklı oyuncuyu fotoğraflarken Sinem Kobal ile Lalin görüntülenemedi.