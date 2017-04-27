Kenan İmirzalıoğlu ile Meryem Uzerli, Cingöz Recai'de buluşuyor!

Kenan İmirzalıoğlu'nun "Cingöz Recai"deki partneri belli oldu. Oyuncu çekimleri mayısta başlayacak dizide Meryem Uzerli ile oynayacak.

Magazin - 27 Nisan 2017 10:03
Kenan İmirzalıoğlu ile Meryem Uzerli, Cingöz Recai'de buluşuyor!
Kenan İmirzalıoğlu 1969'da çekilen filmin yeni uyarlamasında, haksız yolla servet sahibi olanlardan çalıp elde ettiklerini muhtaçlara dağıtan Cingöz Recai'yi oynayacak. Uzerli ise nişanlısı Jale karakterini canlandıracak.

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