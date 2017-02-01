Rumelikavağı'ndaki bir balıkçıya giden aile keyifli vakit geçirdi. Çıkışta kameralara poz veren ailenin yüzü gülüyordu.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER:
Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal aile yemeğinde
Kenan İmirzalıoğlu önceki akşam eşi Sinem Kobal'ın yanı sıra anne ve babasını da yanına alarak yemeğe çıktı.Magazin - 01 Şubat 2017 09:42
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