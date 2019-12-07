Kenan İmirzalıoğlu: "Sevilmek güzel bir duygu"

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezindeydi. Yakışıklı oyuncu, basın mensuplarıyla sohbet etti.Kenan İmirzalıoğlu, alışveriş merkezinden hayranlarından büyük ilgi gördü. İsteyen herkesle fotoğraf çekilen yakışıklı oyuncu, hayranlarıyla görüşmesi bittikten sonra biraz da alışveriş yaptı. Basın mensuplarına, hayranlarından gelen bu yoğun ilgi ile ilgili "Sevilmek güzel bir duygu" dedi.