Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, eşi güzel oyuncu Sinem Kobal ile Bodrum Gümüşlük'te ele ele görüntülendi.
Yeni sezonda hayranlarının karşısına hem dizi hem de sinema filmiyle çıkmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu, projeler başlamadan önce eşi Sinem Kobal ile Bodrum'da tatil yapıyor. Gümüşlük'te el ele görüntülenen çiftin keyfinin oldukça yerinde olması dikkat çekti.
Geçtiğimiz günlerde Sinem Kobal da ekrana dönüş için müjdeyi vermiş, bol bol senaryo okuduğunu söylemişti.
Kenan İmirzalıoğlu-Sinem Kobal çifti Bodrum Gümüşlük'te görüntülendi!
Bir süredir ekranlardan uzak olan Kenan İmirzalıoğlu-Sinem Kobal çifti Bodrum Gümüşlük'te görüntülendi.Magazin - 14 Mayıs 2017 21:30
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