Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal para basacak!

Ünlü çift Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal yeni sezonda paraya para demeyecek.

Magazin - 16 Temmuz 2017 20:00
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal para basacak!
Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal sezona inanılmaz bir rekorla giriyor.

Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal yeni sezonda paraya para demeyecek!

Kenan İmirzalıoğlu, Fatih Sultan Mehmet’i canlandıracağı dönem dizisi ‘Fatih’ten bölüm başına 120 bin, aylık 480 bin lira kazanacak.

Sinem Kobal yeni dizisi için bölüm başına 25 bin, aylık 100 bin lira alacak. Bir ayda toplam 580 bin lira kazanacaklar.

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