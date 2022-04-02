Kenan İmirzalıoğlu'ndan o isme tepki: "Hiç ama hiç yakışmadı"

Oscar Ödülleri'ne damga vuran an! Will Smith, Chris Rock'ı tokatladı!

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Eşi Sinem Kobal ile ikinci kez anne baba olmak için gün sayan Kenan Imirzalıoğlu, önceki gün Etiler’deydi. Ünlü oyuncu, 94'üncü Oscar Ödülleri'nde yaşanan tokat skandalı hakkında konuştu.İmirzalıoğlu, "Eşi kanser olsa, kemoterapi görüyor olsa anlamaya çalışırım. Will Smith’e hiç yakışmadı. Şiddetin her türlüsüne karşıyım. Farklı bir tepki gösterilebilirdi" dedi.Will Smith, Alopesi hastalığı nedeniyle saçları dökülen eşi Jada Pinkett Smith hakkında espri yapan komedyen Chris Rock’a tokat atmıştı.