Kenan İmirzalıoğlu'ndan o isme tepki: "Hiç ama hiç yakışmadı"

Oscar Ödülleri'ne damga vuran an! Will Smith, Chris Rock'ı tokatladı!
"ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIM"
İmirzalıoğlu, "Eşi kanser olsa, kemoterapi görüyor olsa anlamaya çalışırım. Will Smith’e hiç yakışmadı. Şiddetin her türlüsüne karşıyım. Farklı bir tepki gösterilebilirdi" dedi.
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Will Smith, Alopesi hastalığı nedeniyle saçları dökülen eşi Jada Pinkett Smith hakkında espri yapan komedyen Chris Rock’a tokat atmıştı.
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