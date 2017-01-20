Kenan İmirzalioğlu'ndan şehit ailelerine destek

Eğitim ve ihtiyaç sahipleri için yaptığı yardımlarla gönüllerde taht kuran Kenan İmirzalıoğlu, bir kez daha alkışlanacak bir harekete imza attı. Oyuncu Cihangir’deki 2 dairesinin toplam 43 bin liralık kira gelirini 2 şehit ailesine ömür boyu bağışladı

Magazin - 20 Ocak 2017 12:05
Kenan İmirzalioğlu'ndan şehit ailelerine destek
Daha önce Cihangir'deki bir ilkokula kütüphane yaptırarak eğitime destek veren başarılı oyuncu, geçen yıl Kurban Bayramı'nda da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmüştü. Marmaris'te gizlice kurban kestirip etini köy halkına dağıtan İmirzalıoğlu'nun yardımları bununla sınırlı değil…



BÜYÜK BİR GİZLİLİKLE YAPTI
Yaptığı iyilikleri büyük bir gizlilikle gerçekleştiren ünlü oyuncunun geçtiğimiz ay 2 şehit ailesine maddi yardım için kolları sıvadığı ortaya çıktı.

İstanbul'un çeşitli semtlerinde çok sayıda gayrimenkulü olan Kenan İmirzalıoğlu, Cihangir'deki 2 adet dairesinin kirasıyla şehit ailelerinin yüzünü güldürdü. İmirzalıoğlu, aylık kirası 5 bin dolar (yaklaşık 20 bin lira) ile 6 bin dolar (yaklaşık 23 bin lira) olan dairelerden elde ettiği geliri ömür boyu olmak üzere 2 şehit ailesine bağışladı.



Kaynak:hurriyet.com.tr
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Kenan İmirzalioğlu'ndan şehit ailelerine destek