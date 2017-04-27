Kenan İmirzalıoğlu'nun 145 bin TL'lik sakalı

Magazin - 27 Nisan 2017 08:34

Ünlü oyuncular Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. El ele mağazaları dolaşan çiftin yüzleri gülüyordu. “Fatih” dizisinde Fatih SultanMehmet’i canlandırmaya hazırlanan İmirzalıoğlu’nun rolü için kilo verdiği dikkatten kaçmadı. Ayrıca sakal da bıkan oyuncu "Fatih" dizisinden bölüm başına 145 bin TL alacak.İŞTE O GÖRÜNTÜLER: