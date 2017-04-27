Kenan İmirzalıoğlu'nun 145 bin TL'lik sakalı

Kenan İmirzalıoğlu bölüm başına 145 bin TL alacağı "Fatih" dizisi için sakal bıraktı.

Magazin - 27 Nisan 2017 08:34
Kenan İmirzalıoğlu'nun 145 bin TL'lik sakalı
Ünlü oyuncular Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. El ele mağazaları dolaşan çiftin yüzleri gülüyordu. “Fatih” dizisinde Fatih SultanMehmet’i canlandırmaya hazırlanan İmirzalıoğlu’nun rolü için kilo verdiği dikkatten kaçmadı. Ayrıca sakal da bıkan oyuncu "Fatih" dizisinden bölüm başına 145 bin TL alacak.

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