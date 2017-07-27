Kenan İmirzalıoğlu'nun Fatih dizisinde yeni gelişme!

İşte, Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde olacağı Fatih dizininde yeni gelişmeler.

Dedikodu - 27 Temmuz 2017 15:34
Kenan İmirzalıoğlu'nun Fatih dizisinde yeni gelişme!
Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünü oynadığı Onur Ünlü'nün Cingöz Recai filminin çekimleri önceki gün tamamlandı. Yakışıklı oyuncu kısa bir aradan sonra 03 Medya'nın "Fatih" dizisine başlayacak. Kanal D'de ekrana gelecek dizi için hazırlık yapan oyuncu, Cingöz Recai için kestiği sakallarını yeniden uzatmaya başlayacak. Altan Dönmez'in yönetmen koltuğuna oturacağı Fatih dizisi için şu günlerde dekor kurma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Hakan Yarkın'ın sanat yönetmenliğini yaptığı dizinin çekimleri Maltepe'de kurulan platoda yapılacak. Dizinin senaryo ekibi de bir hayli iddialı. Türk dizi tarihinin unutulmaz yapımlarından "Elveda Rumeli"yi yazan Alican Yaraş ve Özge Efendioğlu "Fatih" dizisini kaleme alıyor. Bir ara Yaraş'ın adı "Deli Gönül" dizisinde de geçmiş ancak daha sonra yapım şirketiyle anlaşamadığı ortaya çıkmıştı. Yaraş ve Efendioğlu'nun daha önce yazılan bir Fatih dizisini yeniden kaleme aldığı öğrenildi. Eylül ayına doğru çekimlerinin başlaması planlanan dizinin çok iddialı olması beklenen castı için ise görüşmeler sürüyor.


Kenan İmirzalıoğlu'nun 145 bin TL'lik sakalı

Kenan İmirzalıoğlu'nun 145 bin TL'lik sakalı



Fatih dizisinin yönetmeni belli oldu

Fatih dizisinin yönetmeni belli oldu



Kenan İmirzalıoğlu-Sinem Kobal çifti Bodrum Gümüşlük'te görüntülendi!

Kenan İmirzalıoğlu-Sinem Kobal çifti Bodrum Gümüşlük'te görüntülendi!



Kaynak:medyatava.com
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