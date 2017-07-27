Kenan İmirzalıoğlu'nun Fatih dizisinde yeni gelişme!

Hakan Yarkın'ın sanat yönetmenliğini yaptığı dizinin çekimleri Maltepe'de kurulan platoda yapılacak. Dizinin senaryo ekibi de bir hayli iddialı. Türk dizi tarihinin unutulmaz yapımlarından "Elveda Rumeli"yi yazan Alican Yaraş ve Özge Efendioğlu "Fatih" dizisini kaleme alıyor. Bir ara Yaraş'ın adı "Deli Gönül" dizisinde de geçmiş ancak daha sonra yapım şirketiyle anlaşamadığı ortaya çıkmıştı. Yaraş ve Efendioğlu'nun daha önce yazılan bir Fatih dizisini yeniden kaleme aldığı öğrenildi. Eylül ayına doğru çekimlerinin başlaması planlanan dizinin çok iddialı olması beklenen castı için ise görüşmeler sürüyor.
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Kaynak:medyatava.com