Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni projesi belli oldu

Sinema - 23 Nisan 2017 06:00

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, sessizliğini bozuyor. İmirzalıoğlu'nun yeni projesi netleşti.Yakışıklı oyuncu, "Cingöz Recai" adlı sinema filminin başrolü için Limon Film tarafından kendisine gelen teklifi kabul etti. Kenan İmirzalıoğlu'na eşlik edecek diğer isimler henüz netlik kazanmazken Mayıs ayında sete çıkılması için start verilen film çalışmalarında hazırlıklar yoğun bir şekilde sürüyor.Peyami Safa'nın "Server Bedi" mahlasını kullanarak yazdığı "Cingöz Recai" romanını sinemaya uyarlayan ise tanıdık bir isim. O isim, Kenan İmirzalıoğlu'nun daha önce başrol oynadığı "Ezel" dizisinin yaratıcısı Kerem Deren.Kenan İmirzalıoğlu'nun film için ikna olmasında Deren'in de etkili olduğu söyleniyor.