Kenan Sofuoğlu'ndan emeklilik itirafı!

Dünyaca ünlü motorspoları şampiyonu Kenan Sofuoğlu emekliliği hakkında açıklamalarda bulundu.

Diğer Sporlar - 05 Ocak 2017 15:35

Dünya Supersport şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, aktif sporculuk yaşamını en geç 3 yıl içinde sonlandırmayı düşündüğünü söyledi.



Kenan Sofuoğlu "32 yaşındayım ve emeklilik yaşıma geldim." diyen Sofuoğlu, şöyle konuştu: "2017 sezonunda yarışıp durumuma bakacağım. Hala şampiyon olabiliyorsam belki bir yıl daha devam edebilirim ama büyük ihtimalle 2-3 yıl içerisinde emekli olmuş olurum" açıklamasında bulundu.

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