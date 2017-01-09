Dizi - 09 Ocak 2017 16:48

Kenan İmirzalıoğlu da "İçerde"

Çılgın sporcu İbrahim Çelikkol

Sinem Kobal: Kenan'a sorun!

'Çağrı' filminin dizisini çekmek için uzun süredir çalışan Ay Yapım'ın, Kenan İmirzalıoğlu iddialarının aksine İbrahim Çelikkol ile anlaşma sağladığı iddia edildi.Habertürk Gazetesi'nden Mustafa Doğan'ın, "Kenan'a niyet İbrahim'e kısmet" başlıklı yazısı şöyle:"Ramazan ekranının vazgeçilmezi ‘Çağrı’ filminin televizyona uyarlanacağı haberi yeni değil.İslamiyet’in doğuşunu konu alan 1976 yapımı filmin dizisini çekmek için ay yapım uzun süredir çalışıyor.Mekân ve cast çalışmaları devam eden projenin çekimlerinin bu yaz başlaması, sonbaharda da yayına girmesi planlanıyor.Tabii diziye dair en çok merak edilen şey, Anthony Quinn’in canlandırdığı 'Hazreti Hamza’yı kimin oynayacağı.Geçtiğimiz haftalarda rol için dizilerin gözde ismi Kenan İmirzalıoğlu ile anlaşıldığı haberleri çıkmış, ünlü oyuncu ise iddiayı ilk ağızdan yalanlamıştı.Kulağıma gelenlere göre o rol için Ay Yapım, son olarak ‘Kördüğüm’ dizisinde izlediğimiz İbrahim Çelikkol’la anlaşmış.Hatta bir süre gözlerden uzak olmak için Riva’daki çiftliğine çekilen Çelikkol sakal da bırakmaya başlamış.Kenan İmirzalıoğlu ile İbrahim Çelikkol gerek popülerlik gerekse de oyunculuk konusunda birbirlerinden çok farklı iki isim.Kenan’lı projenin yaratacağı etki ile İbrahim’li projenin etkisinin bir olmayacağı da aşikâr.Ancak Çelikkol da yabana atılacak bir isim değil. Bu işin altından pekâlâ kalkabilir.Yine de işleri çok zor.Kıyaslanacakları proje ‘Çağrı’. Aynı şekilde Çelikkol’un da mukayese edileceği isim Anthony Quinn.Ne diyelim, Allah kolaylık, güç ve kuvvet versin."Kaynak: haberturk.com