Kendall Jenner kırmızı halıda fazla cesur!

Son zamanların en çok beğenilen modeli Kendall Jenner yine dikkatleri üzerine çekti.

Dünya Magazin - 28 Ocak 2017 14:15
Kendall Jenner kırmızı halıda fazla cesur!
Harper's Bazaar dergisinin düzenlediği ve 150 ünlü kadının katıldığı geccenin kırmızı halısına Kendall Jenner damga vurdu.


Genç model Kendall Jenner süzülerek gösterişini yaptı. muhteşem fiziğini kanıtlamayı bir kez daha başardı.

Jenner geccede ünlü model Miranda Kerr ile de fotoğraf çekildi.





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