Kendall Jenner, tek paylaşıma 250 bin dolar aldı!

Dünya Magazin - 07 Mayıs 2017 00:00

Kim Kardashian’ın üvey kardeşi olan Kendall Jenner, sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerden biri olarak dikkati çekiyor.Instagram’da 80 milyon takipçisi bulunan 21 yaşındaki güzelin, tek bir Instagram yayını için 250 bin dolar ücret aldığı iddia edildi.Jenner'ın birbirinden seksi pozları adeta beğeni yağmuruna tutulurken paylaşıma yorum yağıyor.