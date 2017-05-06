Kendall Jenner, tek paylaşıma 250 bin dolar aldı!

Magazin dünyasının en popüler isimlerinden Kendall Jenner’ın, Instagram paylaşımı için aldığı ücret dudak uçuklattı.

Dünya Magazin - 07 Mayıs 2017 00:00
Kendall Jenner, tek paylaşıma 250 bin dolar aldı!
Kim Kardashian’ın üvey kardeşi olan Kendall Jenner, sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerden biri olarak dikkati çekiyor.

Instagram’da 80 milyon takipçisi bulunan 21 yaşındaki güzelin, tek bir Instagram yayını için 250 bin dolar ücret aldığı iddia edildi.

Jenner'ın birbirinden seksi pozları adeta beğeni yağmuruna tutulurken paylaşıma yorum yağıyor.

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