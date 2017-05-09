Kendall Jenner ve Bella Hadid şov yaptı

Kendall Jenner ve Bella Hadid, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarıyla adeta şov yaptılar.

Dünya Magazin - 10 Mayıs 2017 00:00
Kendall Jenner ve Bella Hadid şov yaptı
Ünlü modeller Kendall Jenner ve Bella Hadid, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarıyla yürek hoplattılar.

Güzel modeller, jet-ski üzerinde çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştılar. Ünlü modellerin paylaşımları beğeni yağmuruna tutulurken takipçileri yorum yağdırdı.

Her iki modelde sosyal medyayı çok sık kullanıyor ve ilginç paylaşımlarıyla dikkat çekiyorlar.

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