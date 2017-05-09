Kendall Jenner ve Bella Hadid şov yaptı

Dünya Magazin - 10 Mayıs 2017 00:00

Ünlü modeller Kendall Jenner ve Bella Hadid, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarıyla yürek hoplattılar.Güzel modeller, jet-ski üzerinde çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştılar. Ünlü modellerin paylaşımları beğeni yağmuruna tutulurken takipçileri yorum yağdırdı.Her iki modelde sosyal medyayı çok sık kullanıyor ve ilginç paylaşımlarıyla dikkat çekiyorlar.