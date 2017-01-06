Kendall Jenner yeni bir aşka yelken açtı

Parsons bu sefer Jenner'ı kandırdı!
Kendall Jenner ve Chandler Parsons'un ismi ilk defa bir arada anılmıyor. İkilinin tanışması 2014 yılına dayanıyor; ikili o yıllarda aynı spor eğitmeni ile çalışıyordu. O yıllarda da Jenner'a ilgisi olan Parsons, anca 3 yıl sonra amacına ulaşmış gibi gözüküyor.
Bu kadar tesadüf fazla...
İkili ilk olarak hafta başında Craig's adlı mekanda birlikte görülüyorlar. Mekan çıkışında görüntülenen Parsons, Jenner ile ilgili sorular sorular karşısında hiç bir cevap vermiyor ve gayet 'cool' tavırlar sergilemeye devam ediyor.
İkilinin bir sonraki buluşması ise Delilah isimli mekanda gerçekleşiyor. Jenner mekana en yakın arkadaşı Hailey Baldwin ile girerken görüntüleniyor. Çok kısa bir süre sonrada Parsons mekana giriş yapıyor...
Bu görüşmeden bir kaç gün sonra ise Jenner, ünlü oyuncuyu LA Lakers maçında desteklemek için tribündeki yerini alıyor. Zorlu mücadelede Parsons'a tam destek veren Jenner, son olarak Beverly Hills'te bulunan bir Bentley mağazasında görüntüleniyor. İkili, ultra lüks arabaların yanında cilveleşirken kameralara yakalanıyor!
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