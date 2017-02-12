Kendall Jenner'dan olay paylaşım
Dünyaca ünlü manken Kendall Jenner yine olay yarattı.
Dünya Magazin - 12 Şubat 2017 16:16
Kardashian Ailesi'nin üyelerinden 21 yaşındaki model Kendall Jenner, Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla yine gündem oldu.
Siyah üstüyle dikkat çeken genç modelin göğüslerinin apaçık ortada olması takipçilerini hiç şaşırtmadı.
Instagram'da 74 milyon takipçisi olan Jenner, cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Kendall Jenner kırmızı halıda fazla cesur!
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