Ünlü model Kendall Jenner'ın balmumu heykeli yapıldı. Ünlü modelin balmumu heykeli Almanya'daki Madame Tussauds Müzesi'ne konuldu.
BEĞENİLMEDİ
Almanya'daki Madame Tussauds Müzesi'ne yerleştirilen balmumu heykel beğenilmedi. Ziyaretçiler heykelin Kendall Jenner ile alakası olmadığı belirtti. Balmumu heykel, Kendall Jenner'dan daha çok Camilla Belle ve Victoria Justice'a benzetildi.
Kendall Jenner'ın balmumu heykeli olay oldu!
Kendall Jenner'ın balmumu heykeli, Almanya'daki Madame Tussauds Müzesi'ne yerleştirildi.
10.12.2019 13:57 Dünya Magazin