Güzelliği ve skandallarıyla milyonları peşinden koşturan Kendall Jenner yine rahat durmadı. Güzel model otel odasında çekildiği bu kareleri hayranlarıyla paylaştı.
Kendall Jenner'ın güneş keyfi
Kendall Jenner hem güneşten D vitamini aldı hem de verdiği pozlarla hayranlarına enerji verdi.Dünya Magazin - 15 Ocak 2017 17:30
Son olarak Victoria's Secret'ın güzel meleği de olan ve Kardashian ailesinin küçüğü Kendall Jenner'ın fotoğrafları olay oldu.
Güzelliği ve skandallarıyla milyonları peşinden koşturan Kendall Jenner yine rahat durmadı. Güzel model otel odasında çekildiği bu kareleri hayranlarıyla paylaştı.
Güzelliği ve skandallarıyla milyonları peşinden koşturan Kendall Jenner yine rahat durmadı. Güzel model otel odasında çekildiği bu kareleri hayranlarıyla paylaştı.
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