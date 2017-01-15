Kendall Jenner'ın güneş keyfi

Kendall Jenner hem güneşten D vitamini aldı hem de verdiği pozlarla hayranlarına enerji verdi.

Dünya Magazin - 15 Ocak 2017 17:30
Kendall Jenner'ın güneş keyfi
Son olarak Victoria's Secret'ın güzel meleği de olan ve Kardashian ailesinin küçüğü Kendall Jenner'ın fotoğrafları olay oldu.



Güzelliği ve skandallarıyla milyonları peşinden koşturan Kendall Jenner yine rahat durmadı. Güzel model otel odasında çekildiği bu kareleri hayranlarıyla paylaştı.



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