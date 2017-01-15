Kendall Jenner'ın güneş keyfi

Dünya Magazin - 15 Ocak 2017 17:30

Son olarak Victoria's Secret'ın güzel meleği de olan ve Kardashian ailesinin küçüğü Kendall Jenner'ın fotoğrafları olay oldu.Güzelliği ve skandallarıyla milyonları peşinden koşturan Kendall Jenner yine rahat durmadı. Güzel model otel odasında çekildiği bu kareleri hayranlarıyla paylaştı.