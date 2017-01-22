Kendall Jenner'ın Paris kıyafeti

Dünya Magazin - 22 Ocak 2017 15:15

Kardashian Ailesi'nin üyelerinden olan ve skandallarıyla ablalarının izinden giden Kendall Jenner önceki gün Paris'teki bir mekandan çıkarken görüntülendi.Kendall Jenner giydiği elbiseyle bütün gözleri üzerine çekti.