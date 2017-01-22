Kendall Jenner giydiği elbiseyle bütün gözleri üzerine çekti.
Kendall Jenner'ın Paris kıyafeti
Ünlü güzel Kendall Jenner, giydiği seksi kıyafetiyle Paris sokaklarında dolaştı..Dünya Magazin - 22 Ocak 2017 15:15
Kardashian Ailesi'nin üyelerinden olan ve skandallarıyla ablalarının izinden giden Kendall Jenner önceki gün Paris'teki bir mekandan çıkarken görüntülendi.
Kendall Jenner giydiği elbiseyle bütün gözleri üzerine çekti.
Kendall Jenner giydiği elbiseyle bütün gözleri üzerine çekti.
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