Kendall Jenner'ın Paris kıyafeti

Ünlü güzel Kendall Jenner, giydiği seksi kıyafetiyle Paris sokaklarında dolaştı..

Dünya Magazin - 22 Ocak 2017 15:15
Kendall Jenner'ın Paris kıyafeti
Kardashian Ailesi'nin üyelerinden olan ve skandallarıyla ablalarının izinden giden Kendall Jenner önceki gün Paris'teki bir mekandan çıkarken görüntülendi.



Kendall Jenner giydiği elbiseyle bütün gözleri üzerine çekti.




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Bağlantılar: Kendall Jenner, Paris

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