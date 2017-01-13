Ünlü model, objektifleri görünce yüzünü saklamaya çalıştı. Fakat ne yaptıysa, yüzündeki sivilceleri gizlemeyi başaramadı. Makyajsız hali bir hayli hayal kırıklığına uğratan Kendall Jenner daha önceki röportajlarında, güzelliğini dermatologlara borçlu olduğunu açıklamıştı. Lise yıllarında çok fazla cilt sorunu yaşadığını dile getiren Jenner; "Gençkken çok kötü sivilcelerim vardı, hala aklımda! Sekizinci ya da dokuzuncu sınıftayken çok büyük cilt problemleri yaşamaya başlamıştım. Konuşurken insanların yüzüne bakmaya çekinirdim." şeklinde açıklamada bulunmuştu.
Kendall Jenner'ın yüzü şoke etti
Victoria's Secret'ın güzel meleği ve Kardashian ailesinin küçüğü Kendall Jenner'ın makyajsız hali görenleri şaşırttı. İşte detaylar...Dünya Magazin - 13 Ocak 2017 14:50
Güzelliği ile milyonları büyüleyen Kendall Jenner, geçtiğimiz gün New York sokaklarında kameralara yakalandı. Alışık olduğumuz Jenner görüntüsünden çok uzaklarda olan ünlü model, objektiflerden kaçmaya ve yüzünü saklamaya çalıştı. Fakat seksi güzel objektiflere yakalanmaktan kaçamadı.
Ünlü model, objektifleri görünce yüzünü saklamaya çalıştı. Fakat ne yaptıysa, yüzündeki sivilceleri gizlemeyi başaramadı. Makyajsız hali bir hayli hayal kırıklığına uğratan Kendall Jenner daha önceki röportajlarında, güzelliğini dermatologlara borçlu olduğunu açıklamıştı. Lise yıllarında çok fazla cilt sorunu yaşadığını dile getiren Jenner; "Gençkken çok kötü sivilcelerim vardı, hala aklımda! Sekizinci ya da dokuzuncu sınıftayken çok büyük cilt problemleri yaşamaya başlamıştım. Konuşurken insanların yüzüne bakmaya çekinirdim." şeklinde açıklamada bulunmuştu.
Ünlü model, objektifleri görünce yüzünü saklamaya çalıştı. Fakat ne yaptıysa, yüzündeki sivilceleri gizlemeyi başaramadı. Makyajsız hali bir hayli hayal kırıklığına uğratan Kendall Jenner daha önceki röportajlarında, güzelliğini dermatologlara borçlu olduğunu açıklamıştı. Lise yıllarında çok fazla cilt sorunu yaşadığını dile getiren Jenner; "Gençkken çok kötü sivilcelerim vardı, hala aklımda! Sekizinci ya da dokuzuncu sınıftayken çok büyük cilt problemleri yaşamaya başlamıştım. Konuşurken insanların yüzüne bakmaya çekinirdim." şeklinde açıklamada bulunmuştu.
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