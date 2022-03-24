Kendall + Kylie artık Türkiye’de!

Amerikalı Kendall&Kylie kardeşlerin dünyaca ünlü tekstil markası Kendall + Kylie Türkiye’de Marka Yatırım Holding öncülüğünde üretime başladı. İstanbul Boğazı’nın en güzel mekanlarından biri olan, dünyanın en lüks otel zinciri Mandarin Oriental İstanbul’da, Novikov Restaurant’ta verilen davete Türkiye’nin en ünlü isimlerinin yanı sıra cemiyet hayatının en seçkin isimleri, iş dünyasının ise en başarılı isimleri katıldı. Son zamanların en kalabalık ve en göz alıcı daveti sayılan etkinlikte, markanın ilk reklam filmi yayınlandı. Burcu Kıratlı’nın marka yüzü olduğu reklam filmi büyük beğeni topladı.Ünlüler geçidine sahne olan davet, Keman Show ve maskeli dansçılarla başladı. İlerleyen saatlerde konuklar Doğuş Çabakçor’un muhteşem performansıyla keyifli anlar yaşadı.Davette açıklamalarda bulunan güzel oyuncunun heyecanı gözlerden kaçmadı. Burcu Kıratlı, “Kendall + Kylie gibi global bir markanın hem Türkiye hem de Ortadoğu yüzü olmak çok gurur verici ve çok heyecanlı. Bugün benim için çok özel bir gün ve oldukça heyecanlıyım. Kendall + Kylie aktif giyim koleksiyonuyla hayatın ritmini yeniden oluşturacağız. Bu daha başlangıç, markanın birçok yeni ürünü çıkacak, hepsinin genel yüzü olmak çok daha keyif verici. “ dedi.Etkinlikte konuşan Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu, Dünya markalarını Türkiye’ye getireceklerini duyurdu. Tozlu, ‘Kendall + Kylie gibi bir markayı Türkiye’de ürettiğimiz için çok mutluyuz. Kendall + Kylie’nin aktif giyim koleksiyonunu İstanbul İkitelli’de beş ayrı atölyede üreterek, yurtdışına ihraç edeceğiz. Bu operasyon için yurtiçinde yaklaşık 250 kişiye istihdam sağlayacağız. Çalışmalarını sürdürdüğümüz önemli Dünya markasını da yakında Türkiye’de üreteceğiz. Detaylar belli olduğunda ayrıntıları sizlerle paylaşacağız.’ dedi.“Sizce de artık değişimin zamanı gelmedi mi?”“Sizce de artık değişimin zamanı gelmedi mi?” mottosuyla ekranlara gelen reklam filminde Burcu Kıratlı, günün her saatinde yeri geldiğinde şık, yeri geldiğinde spor olarak kombinlediği Kendall + Kylie’nin aktif giyim koleksiyonundan seçkin parçalardan oluşan kıyafetlerle karşımıza çıkıyor. Burcu Kıratlı, farklı mekanlarda birbirinden rahat parçalarla dikkat çekerken, şıklığıyla da göz dolduruyor. Kendall + Kylie, güzel oyuncuya her anında eşlik ediyor. Aynı gün içinde spor, rahat kıyafetlerle özgürce hayatın ritmini yakalarken, şıklından da ödün vermiyor.