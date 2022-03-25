Kendall + Kylie Türkiye lansmanından özel görüntüler...
Amerika’nın ünlü tekstil markası Kendall + Kylie, Marka Yatırım Holding öncülüğünde Türkiye’de üretime başladı. Marka yüzü olarak Kendall Jenner’a olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken Burcu Kıratlı’nın ev sahipliğinde verilen davete Türkiye’nin ünlü isimlerinin yanı sıra cemiyet ve iş hayatının en seçkin isimleri katıldı. Işıl ışıl sahne dekoruyla adeta görsel şölen yaşatan davet, son zamanların en elit daveti oldu. Konuklar, Keman Show ve maskeli dansçıların gösterisiyle başlayan etkinlikte Doğuş Çabakçor’un muhteşem performansıyla doyasıya eğlendi. Etkinlikte reklam filminin ilk gösteriminin ardından markanın aktif giyim koleksiyonu da tanıtıldı.
25.03.2022 15:10 Video