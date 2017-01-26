Kendall ve Bella haftası!

Podyumların dünyaca ünlü iki modeli Kendall Jenner ve Bella Hadid, Paris Moda Haftası'na damga vurdu.

Dünya Magazin - 26 Ocak 2017 13:55
Kendall ve Bella haftası!
İkili önceki gün yapılan Alexandre Vauthier'ın defilesinde boy gösterdi. Podyumda fırtına gibi esen Kendall ve Bella yine en çok konuşulan modeller olmayı başardı.

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