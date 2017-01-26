İkili önceki gün yapılan Alexandre Vauthier'ın defilesinde boy gösterdi. Podyumda fırtına gibi esen Kendall ve Bella yine en çok konuşulan modeller olmayı başardı.
Kendall ve Bella haftası!
Podyumların dünyaca ünlü iki modeli Kendall Jenner ve Bella Hadid, Paris Moda Haftası'na damga vurdu.Dünya Magazin - 26 Ocak 2017 13:55
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