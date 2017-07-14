Kendini boykot eden marka moda oldu!

Gecce Kadın - 14 Temmuz 2017 18:19

ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ın bol miktarda üzerinden gördüğümüz Dolce&Gabbana, moda dünyasında akıllıca bir ilke imza attı. Uzun bir süredir Melania Trump’ı giydirdiği için sayısız eleştiriye maruz kalan dünyaca ünlü marka, son olarak sosyal medya üzerinden #boycottdolcegabbana hashtag’iyle gündeme geldi. Trump’ı giydirdiği için sayısız müşterisini de kaybetmeye başlayan markanın kurucuları Domenico Dolve ve Stefano Gabbana, bu kötü gidişatı bir fırsata çevirdi ve kendilerini boykot etmeye karar verdiler.Marka kısa bir süre önce üzerinde #boycottdolcegabbana yazılı beyaz tişörtler tasarlamaya başladı. Markanın kurucuları Instagram hesaplarından “Tüm sevenler ve sevmeyenler #boycottdolcegabbana’yı anımsayacak.” Notuyla tişörtü paylaştılar. Ve bir anda yepyeni bir moda akımının başlamasına da öncülük ettiler. Markanın internet sitesinden satışa sunulan tişörtlerin fiyatı da 245 dolar!