Eşi en yakın arkadaşı ile aldattı! Böbreğini geri istedi!

2006 yılında evlenen Maviş Erdoğan, hayat arkadaşının sağlığına kavuşması için gözünü bile kırpmadan 2009 yılında böbreğinin birini eşi Ahmet Erdoğan’a verdi. Fakat 1 çocukları bulunan çiftin hayatı bundan sonra oldukça değişti. 2019 yılının nisan ayında evlilikleri çatırdamaya başladı. Ardından eşinin böreğiyle hayatta kalan Ahmet Erdoğan, en yakın arkadaşı C.A.’nın eşi A.A. ile kaçarak eşini ve çocuğunu terk etti.Eşinin ihanetiyle sarsılan kadın soluğu Esra Erol'da aldı. Tek böbreğiyle yaşam mücadelesi verdiğini ve bir çok sağlık sorunuyla boğuştuğunu anlatan Maviş Erdoğan, böbreğini geri istedi. Eşini terk edip giden Ahmet Erdoğan ise telefonla yayına bağlanarak eşinin “Böbreğimi geri ver” çağrısına “Vermeseydin” diyerek karşılık verdi. En yakın arkadaşının eşi olan A.A. ile ilişkilerini doğrulayan Ahmet Erdoğan izleyicinin büyük tepsini çekti.Maviş Erdoğan ise “Canımı verdim, canımı aldı” diyerek gözyaşlarına boğuldu. Bu ihaneti sindiremediğini söyleyen genç kadın “böbreğimi nasıl verdiysem öyle de geri istiyorum” diyerek isyan etti.