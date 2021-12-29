Kerem Bürsin: Bence harika biriyim!

ALEM dergisi bu hafta başarılı birçok proje ile adından söz ettiren, yakın dönemde HeforShe’nin Türkiye sözcüsü olan Kerem Bursin ile bir araya geldi. Kendisiyle aile olmaktan, yemek yapmaktan hayatın her noktasından bahsedilen bir sohbet gerçekleştirildi.

29.12.2021 14:17 Magazin

Kerem Bürsin: Bence harika biriyim! EĞLENMEK GÜZEL

Kerem Bursin enerjisi, pozitifliği ve neşeli hali ile dikkat çekerken, hep böyle pozitif kalıp kalamadığı sorulduğunda şu şekilde kendi ifade etti; “ Hep böyle değilim ama olmaya çalışıyorum. Sorunlar, problemler senin dışındaysa yaşadığın anın keyfini çıkarmak lazım. Evde de gülmeyi, güldürmeyi çok seviyorum. Eğlenmek güzel.”

Kerem Bürsin'e İtalya'da yoğun ilgi

Kerem Bürsin'e İtalya'da yoğun ilgi



ONLARLA ÇALIŞTIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM

Yakın zaman içerisinde HeforShe Türkiye’nin sözcüsü olan Kerem Bursin projeyle alakalı duygularını şu şekilde belirtti; “ Onlarla çalıştığım için çok mutluyum. Dünya çapında bir sorun olan toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılk ve eşitsizliğe çok doğru bir yerden baktıklarını düşünüyorum. HeForShe 2014 yılında başladı 2015 yılında ise Türkiye’ye geldi. Türkiye’ye geldiğinde de reklam filminde yer almıştım. Çok uzun yıllardır yakın ilişkideyiz.”


O PROJENIN DÜNYASI VE TABİİ Kİ KARAKTER BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Bir proje ona sunulduğunda nasıl bir yol izlediğini ve kendisini neyin heyecanlandırdığı sorulduğunda kendini şu şekilde açıkladı; “ O projenin dünyası ve tabii ki karakter benim için çok önemli. Karakteri kişisel bir yerden analiz ediyorum. Ben böyle bir insanla bu kadar zaman geçirmek istiyor muyum? Çünkü olaya yeni bir ilişkiye başlıyormuşum gibi bakıyorum.”

Kerem Bürsin’den sürpriz proje!

Kerem Bürsin’den sürpriz proje!



BENCE HARİKA BİRİYİM

İlişki içerisinde nasıl biri olduğu sorulduğunda: “Bence harika biriyim (gülüyor). Şaka bir yane gerçekçi biriyim. Bir ilişkide kimsenin kısıtlanmaması ve karşısındakini değiştirmeye çalışmaması gerekiyor. Biriyle beraber bir ilişkiye başladıysan tamamen filtresiz ve doğal olmak önemli yoksa sağlıklı bir yol olmaz diye düşünüyorum.”

GENÇ BABA OLMAYI İSTİYORDUM

Sohbetmize devam ederken baba olma hayalinin olup olmadığını sorduğumuzda; “ Var ama galiba yaşlandım gibi hissediyorum çünkü ben hep genç baba olmayı istiyordum. Hem istiyorum hem de büyük bir sorumluluk.”

Kerem Bürsin'e Instagram şoku!

Kerem Bürsin'e Instagram şoku!



SOSYAL MEDYAYI GERÇEKÇİ BİR ŞEKİLDE KULLANDIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM

Sosyal medyada herkesin kendini mutlu gösterme çabası üzerine konuşurken kendisini sosyal medyada nasıl konumlandırdığını sorduğumuzda şu şekilde yanıtladı; “ Ben sosyal medyayı gerçekçi bir şekilde kullandığımı düşünüyorum. Modumda değilsem herhangi bir şey paylaşmak gelmiyor içimden. Sosyal medya aracılığıyla arkadaşlarımı ve local projeleri desteklemeyi seviyorum”.


SAYGISIZLIĞA TAHAMMÜLÜM YOK

Hayatta asla affedemeyeceği şeyin saygısızlık olduğunu belirtirken sözlerine şu şekilde devam etti; “ Saygısızlığa tahammülüm yok. Bu sadece bana karşı olmak zorunda değil herhangi birine yapıldığında da tahammül edemiyorum çünkü o kişinin karakteriyle ilgili çok şey söylüyor.”

Kerem Bürsin'in yorumu olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'yi üzdü!

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