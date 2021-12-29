Kerem Bürsin: Bence harika biriyim!

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Kerem Bursin enerjisi, pozitifliği ve neşeli hali ile dikkat çekerken, hep böyle pozitif kalıp kalamadığı sorulduğunda şu şekilde kendi ifade etti; “ Hep böyle değilim ama olmaya çalışıyorum. Sorunlar, problemler senin dışındaysa yaşadığın anın keyfini çıkarmak lazım. Evde de gülmeyi, güldürmeyi çok seviyorum. Eğlenmek güzel.”Yakın zaman içerisinde HeforShe Türkiye’nin sözcüsü olan Kerem Bursin projeyle alakalı duygularını şu şekilde belirtti; “ Onlarla çalıştığım için çok mutluyum. Dünya çapında bir sorun olan toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılk ve eşitsizliğe çok doğru bir yerden baktıklarını düşünüyorum. HeForShe 2014 yılında başladı 2015 yılında ise Türkiye’ye geldi. Türkiye’ye geldiğinde de reklam filminde yer almıştım. Çok uzun yıllardır yakın ilişkideyiz.”Bir proje ona sunulduğunda nasıl bir yol izlediğini ve kendisini neyin heyecanlandırdığı sorulduğunda kendini şu şekilde açıkladı; “ O projenin dünyası ve tabii ki karakter benim için çok önemli. Karakteri kişisel bir yerden analiz ediyorum. Ben böyle bir insanla bu kadar zaman geçirmek istiyor muyum? Çünkü olaya yeni bir ilişkiye başlıyormuşum gibi bakıyorum.”İlişki içerisinde nasıl biri olduğu sorulduğunda: “Bence harika biriyim (gülüyor). Şaka bir yane gerçekçi biriyim. Bir ilişkide kimsenin kısıtlanmaması ve karşısındakini değiştirmeye çalışmaması gerekiyor. Biriyle beraber bir ilişkiye başladıysan tamamen filtresiz ve doğal olmak önemli yoksa sağlıklı bir yol olmaz diye düşünüyorum.”Sohbetmize devam ederken baba olma hayalinin olup olmadığını sorduğumuzda; “ Var ama galiba yaşlandım gibi hissediyorum çünkü ben hep genç baba olmayı istiyordum. Hem istiyorum hem de büyük bir sorumluluk.”Sosyal medyada herkesin kendini mutlu gösterme çabası üzerine konuşurken kendisini sosyal medyada nasıl konumlandırdığını sorduğumuzda şu şekilde yanıtladı; “ Ben sosyal medyayı gerçekçi bir şekilde kullandığımı düşünüyorum. Modumda değilsem herhangi bir şey paylaşmak gelmiyor içimden. Sosyal medya aracılığıyla arkadaşlarımı ve local projeleri desteklemeyi seviyorum”.Hayatta asla affedemeyeceği şeyin saygısızlık olduğunu belirtirken sözlerine şu şekilde devam etti; “ Saygısızlığa tahammülüm yok. Bu sadece bana karşı olmak zorunda değil herhangi birine yapıldığında da tahammül edemiyorum çünkü o kişinin karakteriyle ilgili çok şey söylüyor.”