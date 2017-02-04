Kerem Bürsin: Evlat edinebilirim!

Magazin - 04 Şubat 2017 15:27

Bürsin, "Hayatımın hiçbir döneminde yalnız kalmak gibi bir endişem olmadı. İçi boş ilişkiler yaşamadım. Her zaman tek bir tercihim oldu; o da yaşadığım ilişkinin gerçek olması. İlla evleneyim baba olayım diye bir kaygım yok. Kendi canımdan kanımdan olmasına da gerek yok. Evlat edinebilirim. O kadar çok kimsesiz çocuk var. Dünya zaten yeteri kadar kalabalık. Seve seve evlat edinebilirim" dedi.