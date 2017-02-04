Kerem Bürsin: Hayatım boks oldu!

'Bu Şehir Arkandan Gelecek' isimli dizide boksörü canlandıran Kerem Bürsin, önceki akşam set arasında Karaköy'de görüntülendi.

Magazin - 05 Şubat 2017 08:00
Kerem Bürsin: Hayatım boks oldu!
Kerem Bürsin, "Boksu spor amaçlı yapıyordum ama bu dizi için neredeyse son 1.5 senedir bütün hayatım boks oldu. Ringdeki psikolojiyi anlamak önemliydi" dedi.

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