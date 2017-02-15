Geçtiğimiz aylarda ilk kilometrelerini koşmaları için insanları motive etmek adına facebook üzerinden canlı yayında pazar koşusuna çıkan Kerem Bürsin, bu hafta ise tasarladığı koşuda daha önce hiç koşmamış yüzlerce insanla birlikte ilk 5 km’lerini koştu. Kerem Bürsin, harekete geçiren motivasyonu nasıl sağladığını katılımcılarla paylaştı. Yüzlerce katılımcıyla beraber koşan Bürsin; “Benim hayatta başarmak istediğim en büyük hedeflerden birisi etrafımdaki insanları bir şeyleri başarabilmeleri için motive edebilmek. Motivasyon benim için çok önemli çünkü o zaman farkında oluyorsunuz ve içinizdeki savaşçı ruh harekete geçiyor, sizi hedefinize taşıyor. Tek başına değil, bunu hep birlikte yaptığınız zaman aldığınız enerjiyle her şeyi başarabilirsiniz. Sabahları güne sporla başlayarak, sporu hayatınızın bir parçası haline getirerek yaşamınızdaki değişimi başlatabilirsiniz” dedi.
Kerem Bürsin hayranlarıyla koştu!
Kerem Bürsin insanları spora teşvik etmek amacı ile onlarla birlikte koştu.Magazin - 15 Şubat 2017 14:36
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