Kerem Bürsin, jüri koltuğunda Hande Erçel'i görünce şoke oldu!

Kerem Bursin, Hande Erçel’i karşısında görünce şarkıyı yarım bıraktı, şok oldu

01.01.2021 16:41 Magazin

Kerem Bürsin, jüri koltuğunda Hande Erçel'i görünce şoke oldu! Kerem Bürsin dün akşam 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' programına katıldı. Ünlü oyuncuya Acun Ilıcalı büyük bir sürpriz yaptı. Kerem Bürsin sahneye çıkmadan önce ufak bir jüri değişikliğine gidildi. Murat Boz koltuğundan kalkarken yerine Hande Erçel geldi.

Kerem Bürsin sahnede şarkısını seslendirirken Hande Erçel butona basıp dönünce Bürsin oldukça şaşırdı. Şoke olan oyuncu şarkıyı da yarıda bıraktı.

İşte o görüntüler:
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