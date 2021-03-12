Kerem Bürsin ödül törenini terk etti, Bay J özür diledi!

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen ödül törenlerine katılan ve '2020 Yılının En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu' ödülünü alan Kerem Bürsin, bir konuşma yaptı. Bürsin konuşmasında, " İyi akşamlar. Öncelikle beni bu ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Çok onurlandırdınız. Zor bir seneydi hepimiz için. O yüzden diyecek çok bir şey yok. Umarım daha güzel yıllar bizi bekler, umarım sınıfta kalan dünya düzeni artık değişir. Daha güzel günler bizi bekler. O yüzden hepinize çok teşekkür ederim. İyi akşamlar." ifadelerini kullandı.Konuşma sonrası ödül alan ve salondan dışarı çıkmakta olan Kerem Bürsin beklemediği bir tepki ile karşılaştı. Geccenin sunucusu Bay J, "Kerem Bey zor şartlarda çalışıyor. Gözleriniz dolacak ama geçen yıl bölüm başı 120 bin TL alarak çalışmaya devam etti" şeklinde konuştu. Bay J'nin bu sözleri tepkilere neden olurken salondan apar topar çıkan Kerem Bürsin, sessizliğini korudu. Olaylar karşısında şaşkınlığını gizlemeye çalışan ünlü oyuncu bulunduğu mekanı terk etti.Kerem Bürsin’e ödül töreninde söylediği sözler nedeniyle tepki çeken sunucu Bay J, başta Kerem Bürsin olmak üzere kalbini kırdığı herkesten özür diledi: “Çok fazla tepki gelince bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Magazinci arkadaşlar biliyorum işiniz bu ama keşke konuşmamın başını da yayınlasaydınız da oyuncuların zor şartlar altında çalıştığını söylediğimi duysaydı herkes. Ciddi ciddi sanatçıların zor koşullarından bahsediyordum. Sadece sonundaki sarkastik bir şakaydı, kimsenin parasında gözüm olduğundan falan değil. Amacını aşmış olabilir şakam. O yüzden kalbini kırdığım insanlardan özür diliyorum. Kerem Bürsin’i çok severim. Sevgili Kerem ne kadar zor şartlar altında çalıştığınızı çok iyi biliyorum. Sen zeki bir adamsın. Böyle bir şakadan alınacak biri değilsin, biliyorum ve çok sevgilerimi yolluyorum. ”