Yeni bir reklam filminde rol alan Kerem Bürsin, sevgilisi Serenay Sarıkaya’dan veto yedi.
Barış Arduç’un ardından Garanti Bankası’yla anlaşan Kerem Bürsin, geçen ay reklam filmi çekimine katıldı. Bir aydır post prodüksiyon aşaması süren reklam filmi yayına girmeden önce Serenay Sarıkaya’dan veto yedi. Sarıkaya, kadın oyuncuya bakma sahnesini filmden çıkarttırdı.
Senaryo gereği, yolda yürürken yanından geçen kadının arkasından bakması gereken Bürsin, filmin son halinde kadına bakmıyor.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya’dan veto yedi
Kerem Bürsin, yeni bir reklam filminde sevgilisi Serenay Sarıkaya’dan "Kerem kıza öyle bakma!" vetosu yedi.Magazin - 08 Mayıs 2017 06:00
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