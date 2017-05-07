Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya’dan veto yedi

Kerem Bürsin, yeni bir reklam filminde sevgilisi Serenay Sarıkaya’dan "Kerem kıza öyle bakma!" vetosu yedi.

Magazin - 08 Mayıs 2017 06:00
Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya’dan veto yedi
Yeni bir reklam filminde rol alan Kerem Bürsin, sevgilisi Serenay Sarıkaya’dan veto yedi.

Barış Arduç’un ardından Garanti Bankası’yla anlaşan Kerem Bürsin, geçen ay reklam filmi çekimine katıldı. Bir aydır post prodüksiyon aşaması süren reklam filmi yayına girmeden önce Serenay Sarıkaya’dan veto yedi. Sarıkaya, kadın oyuncuya bakma sahnesini filmden çıkarttırdı.

Senaryo gereği, yolda yürürken yanından geçen kadının arkasından bakması gereken Bürsin, filmin son halinde kadına bakmıyor.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: hurriyet.com.tr
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Eser'i yerin dibine soktu!
  • Bu lokantada bikinili kızlar servis yapıyor!
  • Hiçbir cinsiyete ait değil!
  • Monica Bellucci'den olay itiraf!
  • "Kardashian ailesine rakibiz"

Eser'i yerin dibine soktu!

MAGAZİN HABERLERİ

  • Hande Erçel: Heyecan istiyorum
  • Erdem'e sokak köpekleri saldırdı!
  • Bade İşçil'den ilişki tavsiyesi!
  • 'Fİ' için 5 kilo verdiği ilginç yöntem!
  • İşte haftanın eleme adayları!
  • Törene katılmama nedeni şaşırttı!
  • Okan'dan Demet'e 250 bin'lik hediye!
  • "Aradığım her şey Burak'ta var"
  • Seçkin Piriler estetik yaptırdı!
  • Evlilik yıldönümünü böyle kutladı

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Bahar Candan'dan Murat Boz açıklaması!
  • Rihanna yine uslanmadı!
  • Aleyna Tilki komşuyu kızdırdı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu? (05.05.2017)
  • 65 bavulluk bagaj krizi!
  • Ünlülerin fazla bagaj sorunu
  • "İçerde"de silahlar çekildi!
Bahar Candan'dan Murat Boz açıklaması!