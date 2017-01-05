Kerem Bürsin set arasında bile spor yapıyor!

'Bu Şehir Arkandan Gelecek' dizisiyle 2 yıl aradan sonra ekranlara dönen Kerem Bürsin set aralarında rolünü beklemek yerine spor yapıyor.

Magazin - 05 Ocak 2017 12:14
Kerem Bürsin set arasında bile spor yapıyor!
Boğaz'da 1 saat hızlı tempoda yürüyor. Bürsin, “Spor bağımlılık gibi bir şey, her zaman her yerde yaparım” diyor.

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