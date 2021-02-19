Kerem Bürsin sosyal medyanın diline düştü!

Sen Çal Kapımı dizisindeki partneri Hande Erçel'le aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Kerem Bürsin önceki gün bir röportaj verdi. Oyuncunun yarım saatlik röportajda 56 kez "falan filan" demesi sosyal medyanın diline düştü. Kerem Bürsin'in videosu paylaşım rekorları kırarken, altı yorumlarla doldu.İşte Kerem Bürsin için yazılan bazı yorumlar:"Bu adam konuşmayı bilmiyor.""Türkçesi zayıf biraz.""Toplamda 50 kelimeyle konuşuyor zaten."